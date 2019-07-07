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Yaramazlara biraz batar!

İşyerini soyan turiste iş verdi; evini açtı

Antalya’da kafeterya işleten Ali Saçıkara (48), işyerini soyan Rus asıllı Alman Jan Aleksandroviç Troki’ye (53) cezaevinden çıktıktan sonra iş verdi ve onu evine aldı. Saçıkara’nın tutumundan çok etkilenen Troki, Türk vatandaşlığına geçeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde kafeterya işleten Saçıkara’nın işyeri iki ay önce soyuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın, Rus asıllı Alman vatandaşı Jan Aleksandroviç Troki olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 bin lira değerinde bilgisayar ve içeçek çalan Troki, plajda güneşlenirken yakalandı.

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İki ay cezaevinde kalan Jan Aleksandroviç Troki, ikinci duruşmada tüm zararı karşılayacağını beyan edince yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edildi.

Troki’nin kaldığı, maddi sıkıntı nedeniyle parasını ödeyemediği pansiyona giden Ali Saçıkara durumuna üzülerek ona iş verdi ve evine aldı.

Saçıkara şunları söyledi: “İlk zamanlar çok öfkeliydim. Mahkemede ve sonra da pansiyondaki halini gördükten sonra üzüldüm. Hırsızlık yaptığı işyerime getirerek iş verdim. Birkaç yabancı dili var. Garsonluk yapıyor. Özünde iyi bir insan olduğunu anladım. Şimdi benim evimde birlikte yaşıyoruz. Kanka olduk. Almanya’ya gidip geldikten sonra temelli burada kalmayı düşünüyor.”

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Troki ise önce pahalı otelde kaldığını belirterek, “Param azalınca pansiyonda kalmaya başladım. Param bitince hırsızlık yaptım. Hırsızlık yaptığım işyerinin sahibi Ali beye çok kötülük yaptım. Ama o bana işyerini, evini açtı. Türkiye’yi ve insanları çok sevdim. Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum” dedi.

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