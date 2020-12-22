İşyerine giren soyguncular tarafından vurulan kuyumcu hayatını kaybetti

Diyarbakır’da bir kuyumcu, işyerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’ndeki bir kuyumcuya giren kar maskeli iki kişi soygun yapmak istedi.

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İşyeri sahibi 21 yaşındaki Sinan Yoldaş’ı silahla vuran şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelilerden biri elinde tüfek, diğerinin ise elinde silah ve çanta ile işyerine giriyor. Elinde tüfek olan zanlı kuyumcu tezgahının arkasındaki Sinan Yoldaş’a saldırıyor. Yoldaş’ın yanında olan annesi elindeki sopayla şüphelinin elindeki tüfeği almaya çalışıyor ve bir süre aralarında boğuşma yaşanıyor.