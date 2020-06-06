İşyerinde tartıştığı kadına ateş etti; kadının yanındaki arkadaşı vuruldu ve hayatını kaybetti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. İkilinin yanındaki başka bir kadın başından vuruldu ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam, Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde Veysel T. (35) ile P.A. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.’nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan P.A.’ın arkadaşı Miray Yılmaz’ın (37) kafasına isabet etti.

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P.A.’ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yapan Veysel T. olay yerinden kaçtı. İş yerine giden sağlık ekipleri, Miray Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

P.A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.