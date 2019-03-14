İşyerinde taciz ettiği kadına tazminat davası açtı

Adana’da işyerinde kadınları taciz ettiği gerekçesiyle işten çıkartılan R.Ş., taciz ettiği kadından 26 bin liralık tazminat talebinde bulundu.

GazeteDuvar’ın haberine göre, gazeteci R.Ş.’nin tacizine dayanamayan kadın çalıştığı yerden ayrıldı ve bir yıl boyunca sözlü taciz ile karşı karşıya kaldığını gazete yönetimine iletti.

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İddiayı araştıran gazete yönetimi, birçok kadının da aynı durumdan şikayetçi olduğunu tespit etti.

Gazete yönetiminin isteği üzerine istifa eden R.Ş., daha sonra hem gazete hem de şikayetçi kadın hakkında tazminat davası açtı.

Avukat Güneş: Susmayan kadınlar kazanacak

Davalı kadının avukatı Tuba Güneş, müvekkilinin davacının kişilik haklarına zarar verecek hiçbir şey yapmadığını söyledi.

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Güneş bu davanın ‘susmayan kadınların ifade özgürlüklerini engellemeye dönük’ olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: “Tacize maruz kalan kadınları konuşurlarsa tazminat ödemekle tehdit etmek anlamına gelen bu davada kadın örgütlerinin dayanışması ile istenenin aksine, susmayan kadınları güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Susmayan kadınlar kazanacak.”

