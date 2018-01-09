İsyan köyden kente taştı

Silivri’nin Danamandıra köyünün sakinleri, köylerinin yakınında bulunan taş ocağında kuralsız patlamalar yapıldığı gerekçesiyle Beşiktaş’taki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. (DHA/Gülseli Kenarlı)
Yaramazlara biraz batar!
Silivri’nin Danamandıra köyünün sakinleri, köylerinin yakınında bulunan taş ocağında kuralsız patlamalar yapıldığı gerekçesiyle Beşiktaş’taki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. (DHA/Gülseli Kenarlı)
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