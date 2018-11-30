İsviçre’nin Zürih kentinde ortalama maaş 40 bin lira

İsviçre’nin en büyük kenti Zürih’te bir çalışanın ortalama maaşı yedi bin 820 İsviçre Frangı’na (yaklaşık 40 bin 585 liraya) yükseldi.

Euronews’ün haberine göre, Zürih Belediyesi’nin 2016’ya ilişkin açıkladığı verilerde ortalama maaş yedi bin 820 İsviçre Frangı’na yükseldi. Ortalama maaş seviyesinin 2014 ortalamasına göre yüzde 1.3 arttığı belirtildi.

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Rapora göre kentte çalışanların yarısı söz konusu miktarın üzerinde, diğer yarısı da bu rakamın altında maaş kazandı. Her dört kişiden birinin maaşı 10 bin frangın (yaklaşık 50 bin lira) üzerine çıktı. En yüksek maaşı yaklaşık 54 bin lirayla üniversite mezunları ve yaklaşık 57 bin lirayla finans sektörü çalışanları kazandı.

50 yaş üstü yabancılar en az kazanıyor

50 yaş üstü yabancılar ise ortalama 24 bin liralık maaşlarıyla en az kazananlar arasında yer aldı. 420 bin nüfuslu Zürih’te çalışan sayısı 213 bin.

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Maaşların yüksek olmasına karşın Zürih aynı zamanda dünyanın en pahalı kentlerinden birisi. Ancak paranın satın alma gücü açısından yine dünya sıralamasında en üst sıralarda.