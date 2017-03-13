İsviçre’nin Blick gazetesi de ‘söz aldı’: Erdoğan’ın diktatörlüğüne ‘Hayır’ deyin

Türkiye’nin, hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermeyen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerilim tırmanırken, İsviçre’nin bulvar gazetesi Blick, ülkedeki Türk vatandaşlarına Türkçe seslenerek referandumda ‘Hayır’ oyu verme çağrısında bulundu.

Blick, manşetinde, ‘Erdoğan’ın diktatörlüğüne HAYIR oyu kullanın’ dedi.

‘İsviçre’de yaşayan sevgili Türkler’ diye başlanan çağrı mesajında, 16 Nisan’da yapılacak, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkilerinin ‘diktatöryal’ bir seviyeye çıkabileceğine dikkat çekildi.

İsviçre’nin ‘dünyanın en özgür ülkesi’ olduğu vurgulanan yazıda, eşit haklar, düşünce özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığı değerlerinin herkes tarafından benimsenmesi gerektiği belirtildi: “Kendi değerlerimizi kimseye dayatmıyoruz. Dünyaya nasıl işleyeceğini söylemiyoruz. Ama İsviçre’de bizimle yaşamak isteyen insanlardan da beklentilerimiz var. Tabii ki sizlerden de İsviçre’de yaşayan sevgili Türkler. Burada yaşayan herkes değerlerimize saygı göstermeli, yararlandığı özgürlükler için bir duruş sergilemelidir. Herkes için eşit haklar, düşünce özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığı.”

Türkiye’deki anayasa değişikliğiyle bu değerlerin yok edileceğini belirten Blick, bunu ‘kabul edilemez’ olarak niteledi: “Yukarıda saydığımız tüm özgürlükler bu yasa ile ülkenizde yok edilecektir. Bunları isteyip istememek gerçekten Türkiye’de yaşayan insanların kararına bağlıdır. Biz İsviçreliler için kabul edilemez olan, buradaki özgürlük ve hukuk devletinden faydalanıp, bunların kendi ülkesinde kaldırılmasını istemektir. Bu kabul edilemez.Her kim ki kendi ülkesinde diktatöryal bir yapı istiyorsa, buyursun yapsın. Ama kendi ülkesinde o diktatöryal yapıyla yaşamak şartıyla.”

Blick çağrısını şu sözlerle tamamladı: “İşte bu yüzden BLICK İsviçre’de yaşayan bütün Türkleri referandumda ‘Hayır’ oyu kullanmaya davet ediyor ve böylelikle Türkiye’deki otoriter bir sisteme de HAYIR.”