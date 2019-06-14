İsviçreli kadın emekçiler ‘eşitlik’ için greve gitti

İsviçreli çalışan kadınlar, ‘cinsiyet ayrımcılığı’ gerekçesiyle greve gitti. Bu sabah binlerce kadın işe gitmek yerine sokağa döküldü. Bazıları ise erkeklere oranla yüzde 20 düşük maaş aldığına gönderme yapmak için günün yüzde 20’sini çalışmayarak geçirme kararı aldı ve bu nedenle 15.30’da iş yerlerini terk edecek.

Fotoğraf: Reuters

Greve öncülük edenlere göre 1991’de 500 bine yakın kadının sokağa döküldüğü eylem ve grevin üzerinden geçen 28 yılda bazı şeyler değişti. O yıl parlamentoda kadın yoktu ve doğum izni verilmiyordu bugün doğum izni de var; parlamentoda kadın bakan da. Ancak koşullardaki düzelme yeterli değil; hala ciddi anlamda eşitsizlik var.

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1991’deki grevde başı çekenlerden Paola Ferro şunları söyledi: “Kadınlar hala kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor; aynı konumda çalışanların maaşlarında ortalama yüzde 20 fark var. Yönetici pozisyonlarında yeteri kadar kadın yok ve çocuk bakımında destek konusunda ciddi eksikler var. 1991’de niye sokaktaysam bugün de onun için sokaktayım.”

Seçme hakkını 1971’de kazanan İsviçreli kadınlar, bugünkü grevin bir başlangıç olduğunu haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Twitter’da, ‘#Frauenstreik’ (kadınların grevi) hashtagi’yle örgütlenen kadınlar, işverenlerine “Cuma yokuz” diye haber verdi.

Bazı işverenler grevin yasadışı olduğunu savunurken İsviçre Demiryolları, kadın çalışanlarına bugüne özel hazırlanmış birer tişört dağıttı.