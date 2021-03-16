İsviçreli eski futbolcu Lichtsteiner saat yapımını öğreniyor

İsviçreli eski futbolcu Stephan Lichtsteiner spor kariyerinin ardından yeni bir mesleğe ilk adımını attı: Saat ustalığı.

Fotoğraf: Reuters

İsviçre milli takımında 108 kez forma giyen, daha önce İtalyan devi Juventus ve İngiltere Premier Lig takımı Arsenal’de oynayan Lichtsteiner, Zürih’teki Maurice de Mauriac firmasında altı ay sürecek stajyerliğe başladı.

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Üretken olmak istediğini belirten eski futbolcu “Bankacıysanız hayatınız boyunca bu işi yapabiliyorsunuz ama futbolcuysanız 30’larınızın ortasına gelince yapacak başka bir şey bulmanız gerekiyor” dedi.

Lichtsteiner stajyerliği sırasında yapacağı saati bir hayır kurumu yararına satışa çıkaracağını söyledi.

Stajyer eğitimi bittiğinde tam zamanlı bir saat ustası olarak çalışmayı düşündüğünü belirten eski futbolcu, henüz kesin karar vermediğini de sözlerine ekledi.

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Saatin çalışma prensibiyle futbol arasındaki benzerliklere dikkat çeken Lichtsteiner “Futbolda bütün takım kusursuz olmazsa kazanamazsanız. Saatte de aynı şekilde; her şey kusursuz biçimde yerleştirilmezse çalışmaz” dedi.