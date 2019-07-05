Araştırma: Dünyada, ağaç dikmeye elverişli, ABD büyüklüğünde alan var

İsviçre’deki ETH-Zurich Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada dünyada ağaç dikilmeye elverişli, ABD’nin yüzölçümü büyüklüğünde (9.834 milyon kilometrekare) alan olduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf: ncdailystar.com

Bilim insanları, ağaç dikilmeye uygun arazilerin ağaçlandırılması sayesinde iklim değişikliğiyle mücadelede önemli yol kat edilebileceğinin altını çizdi.

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Dünyadaki ağaçlandırmaya uygun alanların geçmişte düşünüldüğünden daha büyük olduğunu da vurgulayan bilim insanları, “Tüm bu alanlar ağaçlandırılırsa atmosferdeki karbondiyoksit oranı yüzde 25 düşebilir. Bu iklim değişikliğiyle mücadelede en etkin yol olur” dedi.

Araştırma sonucunda ormanlık alan oluşturmaya uygun alana sahip altı ülke sıralandı: Rusya, ABD, Kanada, Avustralya, Brezilya ve Çin.