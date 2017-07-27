İsviçre’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Karar olmadan tutuklanabilirsiniz

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

İsviçre, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına yönelik sehayat uyarısı yayınlayarak mahkeme kararı olmadan tutuklanabileceklerini duyurdu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada Türkiye’ye yönelik eleştirilere tahammül olmadığını ve bu konuda dikkatli olunması istendi.

Reklam

Nisan ayındaki referandumun ardından ilişkilerin gerildiği hatırlatılan açıklamada, OHAL de anımsatılarak, “Daha tedbirli tavranın ve tüm gösterilerden kaçının. Buna ek olarak, OHAL süresince mahkeme kararı olmadan tutuklanmanın yanı sıra giriş ve çıkış yasakları da getirilebilir” ifadeleri kullanıldı.