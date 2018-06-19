İsviçre’de iki Türk diplomata adam kaçırma girişiminden yakalama kararı

İsviçre Adalet Bakanlığı, ‘FETÖ’ mensubu olduğu gerekçesiyle bir işadamını kaçırma girişiminde bulunan iki Türk diplomat hakkında yakalama kararı çıkardı.

İsviçre merkezli Swissinfo.ch adlı haber sitesinin aktardığına göre iki diplomat aynı zamanda İsviçre vatandaşı da olan bir işadamını Gülen Cemaati’ne mensup olduğu gerekçesiyle bayıltarak kaçırma girişiminde bulundu.

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Diplomatların Bern’deki Türkiye büyükelçiliğinde görevli olduğu, birinin basın ataşesi, diğerininse elçiliğin ikinci sekreteri olduğu öne sürüldü.

İsviçre Adalet Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlığı bulunmayan ancak diplomatik pasaport sahibi iki görevli hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Türk diplomatların ‘casusluk’la suçlandığı belirtildi. İki diplomatın da yeniden ülkeye girmesi durumunda yakalanacağı belirtildi.

Swissinfo.ch adlı haber sitesi, yakalama kararına ilişkinin bilginin resmi kaynaklarca teyit edildiğini yazdı.