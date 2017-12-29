Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsviçre’deki hesaplarından: Cem Uzan’ın 80 milyon lirası TMSF’ye geçti

Share24
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 25

Mal varlığı ve şirketlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde el konulan Cem Uzan’ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) hesaplarına geçti.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, batık İmar Bank nedeniyle, Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre olmuştu.

Reklam

Uzan’ın İsviçre’deki bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili özel bir savcı görevlendirdi, savcı sık sık İsviçre’ye giderek muhataplarıyla görüştü.

Uzan’ın İsviçre’de bulunan çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon lira para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.

Cem Uzan’ın Türkiye’ye karşı 2.5 milyar Euro’luk tazminat talebi reddedildi

Share24
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 25

SON HABERLER

Cezaevinde ‘tek tip’ kıyafette AİHM içtihadı: Ne yasak ne teşvik

  Hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK ile terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi. Plana göre ‘FETÖ‘ bağlantılı suçlamalarla hapis yatanların da aralarında bulunduğu 53 bin 500 kişi duruşmalara giderken kuru badem, diğer terör suçlamalarından cezaevinde bulunan 6 bin 500 kişi gri kıyafet giyecek. Konunun […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...