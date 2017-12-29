İsviçre’deki hesaplarından: Cem Uzan’ın 80 milyon lirası TMSF’ye geçti

Mal varlığı ve şirketlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde el konulan Cem Uzan’ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) hesaplarına geçti.
Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, batık İmar Bank nedeniyle, Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre olmuştu.
Uzan’ın İsviçre’deki bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili özel bir savcı görevlendirdi, savcı sık sık İsviçre’ye giderek muhataplarıyla görüştü.
Uzan’ın İsviçre’de bulunan çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon lira para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.