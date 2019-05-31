İsviçre’de rehine krizi: Üç kişi öldü

İsviçre’nin Zürih kentinde silahlı bir adam bir apartman dairesinde iki kadını rehin aldı. Rehine krizi 34 ve 38 yaşlarındaki kadınların ve onları rehin alan adamın ölümüyle sonuçlandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Polisten yapılan açıklamada, adı açıklanmayan adamın bu sabahın erken saatlerinde kadınları kentin güneybatısındaki bir semtteki dairede rehin aldığı, kadınların üç saat süreyle evde tutulduğu belirtildi. Polis ekipleri kadınların çığlığını duyan komşuların ihbarı sonucu olay yerine gitti. 60 yaşında olduğu belirtilen adamı rehineleri bırakması için ikna etmeye çabalayan polisler ’10 dakika içinde’ teslim olacağına dair söz aldı. Ancak birkaç dakika sonra silah sesleri duyuldu.

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Kapıyı kırarak içeri giren polis, evde üç kişiyi ağır yaralı halde buldu. Evin kapısında bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti ama üçü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kadınların neden rehine alındığına dair henüz bir bilgiye sahip olunmadığı belirtildi.