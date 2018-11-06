İsviçre’de referandum: Boynuzlu ineklere sübvansiyon verilsin mi?

İsviçreliler boynuzlu inek ve keçilere sübvansiyon verilip verilmemesini oylayacak.

İsviçre gazetesi 24 heures’ün haberine göre İsviçre’de çiftçiler ekonomik nedenlerle ineklerin boynuzsuz olarak büyümesini ‘sağlıyor.’ Ülkedeki hayvanların dörtte üçü boynuzsuz.

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Çiftçiler, hayvanların birbirine zarar vermesini önlemek amacıyla gerek törpüleme yoluyla gerek genetiğiyle oynayarak boynuzlarının çıkmasını engelliyor. Bir diğer yöntemse hayvan iki haftalıkken boynuzların yer aldığı bölgenin yakılması.

Hayvan hakları savunucuları ise boynuzların ‘ölü bir organ olmadığını’ ve hayvanların acı çektiğini savunuyor.

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Tartışmaların ardından hayvan hakları savunucularının öncülüğünde boynuzlu inek yetiştiricilerine destek sağlamak için söz konusu uygulamanın referanduma götürülmesi kararlaştırıldı. Referandum keçileri de kapsıyor.

Söz konusu teklif kabul edilirse çiftçiler boynuzlu inek başına aylık 190 İsviçre Frangı (yaklaşık bin lira), boynuzlu keçi başına da aylık 38 İsviçre Frangı (yaklaşık 200 lira) yardım alacak. Uygulamanın kabul edilmesi halinde ülkeye toplam maliyetinin 10 ile 30 milyon İsviçre Frangı arasında olması bekleniyor.