İsviçre’de mahkeme PKK sorumlusu olduğu iddia edilen şahsın Almanya’ya iadesine izin vermedi

İsviçre’de mahkeme, PKK’nın bölge sorumlusu olduğu iddia edilen şahsın Alman yetkililerin iddialarının yeterli bulunmadığı ve örgütün İsviçre’de yasadışı faaliyetlerinin olmadığı gerekçesiyle Almanya’ya iade edilmesine izin vermedi.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın haberine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilen şahsın kimliği İsviçre federal mahkemesi tarafından açıklanan raporda yer almadı. Şahıs, hakkındaki uluslararası arama emri nedeniyle Zürih havalimanında gözaltına alındığı günden beri iade edilmemek için girişimde bulunuyor.

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PKK’nın İsviçre’de yasadışı olmaması nedeniyle 2014 yılından beri örgüt propagandası yaptığı ve PKK’ya eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen şahsın iade edilebilmesi için İsviçre’de suç sayılan bir faaliyet içerisinde olması gerekiyordu.

Mahkeme şahsın Almanya’ya iadesi için yeterli delilin olmadığına kanaat getirdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada şahsın örgüte kattığı söylenen kişilerin Suriye ve Irak’ta İŞİD’e karşı savaşmak için örgüte alınmış olmalarının Türkiye’ye karşı savaşmak için alınmış olmalarından daha olası olduğu ifade edildi.

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Mahkeme şahsın serbest bırakılmasına ve kendisine 2 bin İsviçre frankı (14 bin lira) tazminat ödenmesine karar verdi.