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Yaramazlara biraz batar!

İsviçre’de, hava akrobasi timi yanlış yerde gösteri yaptı

İsviçre’de, hava akrobasi timi, ülke havacılığının öncü ismi Oskar Bider’in ölümünün 100’üncü yıldönümü nedeniyle Langenbruck adlı yerleşim birimi üzerinde uçması gerekirken yanlış yerde gösteri yaptı.

Fotoğraf: Reuters

‘Patrouille Suisse’ olarak adlandırılan tim, Langenbruck altı kilometre mesafedeki, şarkı festivali düzenlenen Mümliswil üzerinde uçunca ‘aşağıda şarkı söyleyenleri’ şaşkına çevirdi.

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Festivale katılanların bazıları gürültüden rahatsız olduklarını söylerken, bazıları da kendiler için sürpriz olan gösteriyi beğenerek izlediklerini ifade etti.

İsviçre Savunma Bakanlığı, Oskar Bider’in doğum yeri olan Langenbruck yerine bu yıl 31’incisi düzenlenen ‘trilli şarkı söyleme festivali‘ne ev sahipliği yapan Mümliswil üzerinde uçması nedeniyle özür diledi. Timin başındaki ismin jetleri yanlış yönlendirdiği belirtildi.

1891’de dünyaya gelen Oskar Bider, 1913’te Alpler üzerinde, iki yönde de uçan ilk havacı olarak tarihe geçmiş, 1919’da hayatını kaybetmişti.

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