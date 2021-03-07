İsviçre’de halka açık yerlerde peçe ve burka giyme yasağı referandumda kabul edildi

İsviçre’de kamusal alanda peçe ve burka giyme yasağı yüzde 52’lik oy oranıyla referandumda kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

Böylelikle İsviçre; Fransa, Belçika, Avusturya, Bulgaristan ve Danimarka’yla birlikte burka ve peçeyi kamusal alanda yasaklayan ülkeler arasına girdi.

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Yaklaşık 5.5 milyon seçmenin olduğu ülkede iki milyonu aşkın kişi sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 48’i yasağa karşı ‘hayır’ oyu verirken, yüzde 52’si ‘evet’ dedi.

İsviçre parlamentosu ve ülkenin federal hükümetini oluşturan yedi üyeli yürütme konseyi, referandum önerisine karşı çıkmış; yüzü örten giysilerin ‘hassas bir konuyu temsil ettiğini’ savunmuş ve bunun yerine, yetkililere, kimlik teyidi için insanları yüz örtülerini kaldırmaya tabi tutacak bir girişim önermişti.

Yüzü kaplayan örtülerin ibadet yerlerinde ve kutlamalar gibi ‘yerel adetler’ için giyilmesine izin verilecek.

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Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre’de önergeler, 100 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.