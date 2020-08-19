İsviçre’de gökten ‘kakao yağdı’

İsviçre’nin Olten kentinde ‘kakao yağması’ halkı hayrete düşürdü. Etrafın kakao tabakasıyla kaplandığını görenler ne olduğunu çözmeye çalışırken nedeninin bir çikolata fabrikasındaki teknik arıza olduğu anlaşıldı.

Fotoğraf: Twitter

Lindt & Spruengli firması, dün, kakao yağışının nedeninin Olten’daki çikolata fabrikasındaki soğutma sisteminde meydana gelen arızadan kaynaklandığını açıkladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çikolata üretiminin temelini oluşturan kakao çekirdeklerinin işlenmesi sırasında meydana gelen arıza geçen cuma, rüzgarın etkisyle kakao tozlarının kent semalarına dağılmasına neden oldu.”

Havaya yayılan kakaonun, çevreye ve insan sağlığına zararı olmadığının altını çizen firma yönetimi, temizlik ve benzeri ihtiyaçlar için isteyen herkese destek verileceğini ancak herhangi bir şikayet ve talep almadıklarını duyurdu. Soğutma sistemi ise tamir edildi.