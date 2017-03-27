İsviçre’de Erdoğan karşıtı ‘silahlı’ pankart hakkında soruşturma başlatıldı

İsviçre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan silahlı pankart hakkında harekete geçti.

Bern kentinde düzenlenen protesto gösterisinde siyah zemin üzerinde Erdoğan figürü ve bir adet silah çizimi bulunan pankartta, İngilizce ‘Erdoğan’ı kendi silahıyla öldürün’ ifadesine yer verilmişti.

Bern-Mittelland Savcılığı Türkiye’nin gösterdiği tepkinin ardından soruşturma başlattı. Bern Kantonu Polis Sözcüsü Dominik Jäggi, soruşturmanın “Alenen suça ve şiddete çağrı” çerçevesinde başlatıldığını söyledi.

Polisin söz konusu pankartı miting esnasında tespit ettiğini ve derhal işlem başlatıldığını kaydeden Jäggi, pankart nedeniyle şu ana kadar gözaltı işlemi olmadığını belirtti.

Öte yandan İsviçre basınına yansıyan haberlere göre, Bern belediyesi de mitingle ilgili soruşturma açılması için ayrıca harekete geçti. Bern güvenlik müdürü Reto Nause, mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle de soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Ne olmuştu?

Pankartın açıldığı mitingde protestocular, Erdoğan için ‘diktatör’ ve ‘terörist’ diye slogan atmış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestoda PKK bayrakları ve PKK lideri Abdullah Öcalan posterleri kullanılması da dikkat çekmişti.

Dışişleri, dün İsviçre’nin Ankara büyükelçi yardımcısını, bugün de büyükelçiyi çağırarak, mitingden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, derhal adli tedbirler alınması istenmişti.

Son olarak da Erdoğan, İsviçre’de ağır ve provokatif ifadelerle protesto edilmesine “Gereken neyse yapacağız” yanıtını vermişti.