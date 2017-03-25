İsviçre’de Erdoğan karşıtı ‘silahlı’ gösteriye Ankara’dan jet protesto

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsviçre’de ağır ve provokatif ifadelerle protesto edildi.

Bern kentinde düzenlenen protesto gösterisinde siyah zemin üzerinde Erdoğan figürü ve bir adet silah çizimi bulunan pankartta, İngilizce ‘Erdoğan’ı kendi silahıyla öldürün’ ifadesine yer verildi.

Başka bir pankartta da ‘Faşizme hayır, Erdoğan’a hayır, Çavuşoğlu’na hayır, Yıldırım’a hayır’ yazdığı görüldü.

Protestocular, Erdoğan için ‘diktatör’ ve ‘terörist’ diye slogan da attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestoda PKK bayrakları ve PKK lideri Abdullah Öcalan posterleri kullanılması da dikkat çekti.

Gösterinin medyaya yansımasının ardından İsviçre’nin Ankara büyükelçi yardımcısı dışişlerine çağrılarak rahatsızlık iletildi; miting ve Erdoğan’a yönelik ifadelere seyirci kalınması protesto edildi.

Bakanlık yazılı bir açıklama yapmaya hazırlanırken bugün şehir dışında bulunan İsviçre büyükelçisinin de yarın bakanlığa çağrılması bekleniyor.