İsviçre’de buzulda kaybolan çiftin cenazeleri 75 yıl sonra bulundu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre İsviçre Alpleri’ndeki Tsanfleuron buzulunda geçen hafta sonu bulunan iki cesedin, 75 yıl önce kaybolan çifte ait olduğu DNA testiyle kanıtlandı.

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Marcelin Dumoulin ve Francine Dumoulin çiftine ait cesetler 2 bin 600 metre yükseklikte tesadüfen bulundu.

Glacier 3000 kayak tesisi yöneticisi Bernhard Tschannen, çiftin nasıl bulunduğunu şu sözlerle anlattı: “Arkadaşlarımızdan biri önce, gördüğü kütleyi bir taş kümesi sandı. Biraz daha yaklaştığında, sırt çantası ve bazı kaplarla, su şişesi gördü. Sonra da birer çift erkek ve kadın çorabına rastladı.”

‘Aramaktan vazgeçmedik’

Çiftin yedi çocuğunun en küçüğü olan 79 yaşındaki Marceline Udry-Dumoulin, anne-babalarını aramaktan hiç vazgeçmediklerini söylerken, bir gün onlara ‘hak ettikleri bir cenaze töreni düzenleyeceklerine’ hep inandıklarını söyledi.

Polis, çiftin kayıp tarihinin 15 Ağustos 1942 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Emniyetin verdiği bilgiye göre bölgede 1925’ten itibaren 280 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldı.

Çiftin bir buzul yarığına yuvarlandıkları, burada onyıllarca buz tabakalarının arasında sıkıştıkları ve buz kütleleri eriyince bedenlerinin ortaya çıktığı tahmin ediliyor.