İsviçre hükümeti MİT’in Türkleri rahat bırakmasını istedi

İsviçre hükümeti, referandumunda oy kullanacak Türklerin, MİT tarafından izlendiğine ilişkin iddianın ‘ciddiyetle soruşturulacağını’ duyurdu.

Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla dün yaptığı görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamada, bu konudaki kaygıların Türkiye’ye iletildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Burkhalter, Çavuşoğlu’na, “İfade özgürlüğü İsviçre’nin tanıdığı evrensel bir değerdir ve İsviçre bu özgürlüğün oylarını hem İsviçre’de hem Türkiye’de kullanacak Türk vatandaşları için geçerli olacağını umuyor” dedi.

Açıklamada İsviçre’nin ‘Türk istihbarat örgütünün ülkedeki yasadışı istihbarat faaliyetlerini ciddiyetle soruşturacağı’ da vurgulandı.

Burkhalter, Çavuşoğlu’na, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’nin içinde bulunduğu zor durumu anlayışla karşıladığını ancak Gülen Cemaati’yle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle nedeniyle tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılanlara ilişkin kaygılarının bulunduğunu söyledi.

“Olağanüstü hal ilanı Türkiye’yi uluslararası insan hakları yükümlülüklerinden muaf tutmaz” denen açıklamada, Burkhalter’in ifade özgürlüğü ve demokrasinin serbestçe savunulmasının önemini vurguladığı belirtildi.

İsviçre’de Zürih ve bazı başka kentlerin, hükümete Türk yetkililerin ziyaretlerinin kabul edilmemesi yönünde çağrı yapmasına rağmen, hükümet konuşma özgürlüğünün kısıtlanmasını haklı gösterecek nedenler bulunmadığını bildirmişti.