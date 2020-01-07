İşverenle anlaşamayan 130 bin metal işçisi, grev için gün sayıyor

Patronlarla toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşamayan metal işkolu sendikaları, 130 bin üyesiyle greve çıkmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: DHA

Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), TİS için geçen yılın ekim ayında ilk kez masaya oturdu. Yasal sürede anlaşma sağlanamayınca arabulucu süreci başladı. Ancak iki taraf yine anlaşamadı. Bunun üzerine sendika, greve çıkabilmek için arabulucunun resmi raporunu beklemeye başladı.

Reklam

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, 186 işyerinde 130 bine yakın işçiyi ilgilendiren TİS’in iki yıllık yapılmasını istedi. İlk altı ayda maaşa yüzde 34 zam isteyen sendika, diğer altı aylarda da enflasyon ve refah payı kadar zam talep etti. Ayrıca sosyal haklarda da yüzde 55’lik artış istendi.

‘Ülke gerçekleriyle uyuşmuyor’

Bünyesinde Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens ve Tofaş gibi üyeleri barındıran MESS, ekonomiye 30 milyar doların üzerinde katkıları bulunduğunu, 200 bin kişiye doğrudan, 1 milyon kişiye dolaylı olarak istihdam sağladıklarını dile getirdi.

MESS, Türk Metal ve Özçelik-İş’in yüzde 26, Birleşik Metal-İş ise yüzde 34 zam istediğini belirterek tekliflerin ülke gerçekleriyle uyuşmadığını kaydetti. Ayrıca patronlar, “Masada uzlaşacağımıza inanıyoruz” diyerek greve çıkılmamasını istedi.

Reklam

‘Grev eğitimlerine başladık’

Ancak Birleşik Metal İşçileri Sendikası, arabulucu raporunun kendilerine ulaşmasına az kaldığını, rapor gelince grev sürecinin başlayacağını bildirdi. Sendikanın bugünkü açıklamasında “MESS, taleplerimizi karşılayan bir teklifle gelmezse, geriye greve gitmekten başka çare kalmıyor” dendi ve grev eğitimlerine başlandığı duyuruldu.

Metal işkolundaki üç sendika da bugün İstanbul’da ortak basın toplantısı düzenledi. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, dokuz yıl önce asgari ücretin iki buçuk katı maaşlarının olduğunu belirterek MESS’in bugün işçilerin asgari ücretin iki katından fazla maaş aldıklarını söylediğini, brüt maaştan tamamen ceplerine giriyormuş gibi bahsettiğini dile getirdi.

Serdaroğlu, yoksulluk ve reel ücret kaybının giderek arttığını, son aylarda ardı ardına zamlar yapıldığını belirterek grev haklarının yasaklanamayacağından bahsetti.