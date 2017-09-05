İşveren ‘yaşadı’: Çalışanların ‘fazla mesai’ yapması için girişteki onay yeterli olacak

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Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, çalışanlar ‘fazla mesai’ye her yıl başı yerine yalnızca işe girişte onay verecek.

soL’dan Ahmet Çınar’ın haberine göre, fazla mesaiyi düzenleyen ve kurallara bağlayan “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” 25 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir işçinin haftada 45 saatten fazla çalışmaya zorlanamayacağı, çalıştırıldığı durumlarda ise 45 saati aşan her saat için fazla mesai ücreti ödeneceği öngörülüyor. Yönetmeliğe göre işverenler, haftada 45 saatten fazla çalıştırmayı düşündükleri işçilerden her yıl başında ‘yazılı onay’ almak zorundalardı.

İşe girişteki onay yetecek

Çalışan eğer ‘fazla mesai onayı’ vermediği halde fazla mesaiye zorlanıyorsa, tek taraflı olarak iş akdini feshedebiliyor ve tazminata hak kazanabiliyordu.

Değişikliğe göre artık işverenler, işçiden işe girerken bir kez yazılı onay almakla yetinecek.

Resmi Gazete’nin 25 Ağustos 2017 Cuma günü yayımlanan 30165 sayılı nüshasında, söz konusu değişiklik şöyle yer aldı: “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay, iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.”

Söz konusu değişiklikte çalışana bir de ‘hak’ tanındı: “Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”