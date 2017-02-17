İsveç’ten iltica talep eden eski Suriyeli ‘muhalif’e katliamdan ömür boyu hapis

İsveç’ten iltica talep eden eski bir Suriyeli ‘muhalif’e 2012 yılında yedi Suriyeli askerin infazında yer alması nedeniyle ömür boyu hapis cezası verildi.

New York Times’ta yer alan habere göre Haisam Ömer Sakhanh, geçen yılın mart ayında uluslararası hukuka karşı suç işlemekten tutuklanmıştı.

Savcılar, Sakhanh’ın Suriye’nin İdlib bölgesinde yedi Suriyeli askerin infazında yer aldığını belirtti. Söz konusu infazın videosu 2013’ün ekim ayında New York Times’ta yer almıştı.

‘Askerler adil biçimde yargılandı’

Mahkemede Sakhanh’ı savunan avukat Thomas Olsson, söz konusu infaz öncesinde yedi Suriyeli askerin tecavüz ve cinayetten yargılandığını öne sürdü.

Ancak mahkeme hakimi, askerlerin yakalandıktan iki gün sonra infaz edildiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu kadar kısa bir sürede adil bir yargılanma olabileceğine ihtimal vermiyoruz. Askerler dizlerinin üzerine çöktürülüp elleri de arkalarından bağlanmış, Ayrıca kurbanlarda işkence izleri de görünüyor.”

Sakhanh, ömür boyu hapis cezası kararını temyize götürecek.