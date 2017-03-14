İsveç’ten Avrupa’ya ‘nazire’: Bizde düşünce özgürlüğü var, Türk politikacılar gelebilir

İsveç Başbakanı Stefan Löfven Türk politikacıların İsveç’te seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel bulunmadığını söyledi.

Miting engelleri ilk olarak Almanya’da, ardından Hollanda’da uygulanmıştı. Danimarka da Başbakan Binali Yıldırım’dan ziyaretini ertelemesini istemişti. Kervana Avusturya da katılmış, Türk bakanların referandum için Avusturya’da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacaklarını söylemişti.

‘İsveç’te toplantı özgürlüğü var’

Löfven dün Berlin ziyaretinde yaptığı açıklamada Türk politikacıların İsveç’te seçim kampanyası çerçevesinde toplantı yapmalarının engellenmeyeceğini söyledi: “İsveç’te temelde toplantı ve düşünce özgürlüğü var. İstenirse kendini ifade etme olanağı mevcut. Sadece yetkililer bunun güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını gözetir. Güvenlik konusunda asla ödün vermeyiz.”

İsveç başbakanı, Türkiye’yle referandum mitingi krizinin odağındaki Hollanda’nın tavrına ilişkinse, “Her ülke kendi durumunu kendi değerlendirir” yorumunu yaptı.

Son dönemde Türkiye’deki gelişmeler ‘endişeyle’ izlediklerini ifade eden Löfven, Türkiye’de 16 Nisan’da anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum için, “Halk oylaması en çok hapisteki ve işlerinden atılan insanları ilgilendiriyor. İfade özgürlüğü konusunda kısıtlamalar var. Ancak en zor durumlarda en fazla diyaloğa gereksinim var” dedi.