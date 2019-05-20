İsveç’teki tecavüz davası: Hapisteki Assange’a bir tutuklama talebi daha

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP’li Binali Yıldırım’ın, ‘sandık başkanlarının, seçmenlerin görünüşüne göre İstanbul büyükşehir belediyesi pusulası vermediği’ yolundaki iddiasına, ”Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Üzüldüm yani. Nokta!” İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ”Veri inceleme FETÖ taktiğidir” demesine de, ”Ben Samanyolu TV’ye çıkıp bağış toplamadım, açılış yapmadım. Hafızalarını tazelesinler. Buna da Nokta!” diye karşılık verdi.