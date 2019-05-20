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İsveç’teki tecavüz davası: Hapisteki Assange’a bir tutuklama talebi daha

İsveçli savcılar WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange hakkında tecavüz suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında tutuklama talep etti.

Fotoğraf: Reuters

Talep onaylanırsa mahkeme kararı Julian Assange’ın kefalet koşullarını ihlal etmesi nedeniyle 50 hafta hapis cezasını çektiği Britanya’dan sınırdışı edilmesi için ilk adım olacak.

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The Guardian’da yer alan habere göre Başsavcı Yardımcısı Eva-Marie Persson, “Bölge mahkemesinden Assange için gıyabında tutuklama kararı çıkarılmasını talep ettim” dedi. Mahkeme talebi onaylarsa Assange’ın İsveç’e teslim edilmesi için Avrupa genelinde tutuklama kararı çıkartılacak.

İsveç’te 2010’da açılan, ancak Assange’ın Ekvador büyükelçiliğinde sığınmacı olarak kalması sonucu 2017’de düşen tecavüz davası geçen hafta yeniden açmıştı.

Assange yedi yıl boyunca kaldığı büyükelçilikte geçen ay tutuklanmış, tutuklanma anları tüm dünya basınında yer almıştı.

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