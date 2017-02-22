İsveç’te ‘ücretli seks molası’ önerisi: Çalışanlar eve gidip seks yapsın

İsveç’te çalışanların, mesai saatleri içerisinde seks yapmasına olanak tanıyan bir öneri gündeme geldi.

TheLocal’ın haberine göre öneriyi gündeme getiren İsveç’in Övertorneå Belediyesi’nin sosyal demokrat meclis üyesi Per-Erik Muskos, çiftlerin günümüzde yeterince birlikte vakit geçiremediğini belirterek, “İsveçliler bir saatlik ücretli izin alarak evlerine gitmeli ve partnerleriyle seks yapmalı” diye konuştu.

“Mesele, daha iyi ilişkilere sahip olma meselesi” diyen ve seks yapmanın sağlıklı bir şey olduğunun altını çizen politikacı, bunun çalışanlar tarafından suistimal edilme ihtimaline de dikkat çekti: “İşçinin yürüyüşe çıkmayacağını garanti edemezsiniz ancak çalışanlarınıza güvenmeniz gerekiyor.”

Muskos, tasarının kabul edilmemesi içinse hiçbir sebep görmüyor.