İsveç’te savcılık Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı

İsveç’te savcılık, Wikileaks’in nisan ayında Britanya’nın başkenti Londra’da tutuklanan kurucusu Julian Assange (48) hakkındaki tecavüz iddialarının incelendiği soruşturmayı kapattığını açıkladı.

Haziran 2012’de tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınan Assange, 11 Nisan’da siyasi sığınmacı statüsünün Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno tarafından kaldırılmasının ardından ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.

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İsveç’te 2010’da açılan, ancak Assange’ın Ekvador büyükelçiliğinde sığınmacı olarak kalması sonucu 2017’de zaman aşımından düşen tecavüz dosyası yeniden açılmıştı. ABD, ise iadesini talep ettiği Assange’ın Wikileaks’te yayınladığı belgeler nedeniyle casusluk kanunu kapsamında yargılanacağını açıklamıştı.

Savcılık, Britanya’da Belmarsh Cezaevi’nde 50 haftalık hapis cezasını çeken Assange’ın soruşturmasıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Savcı yardımcısı Eva-Marie Persson Asange’la ilgili soruşturmaya devam etmeme kararı aldı.”