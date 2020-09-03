İsveç’te ‘corona’dan korumak için ebeveynleri tarafından eve kilitlenen çocuklar devlet koruması altında kalacak

Karantina uygulanmayan İsveç’te, bir anne-baba, ‘çocuklarının corona virüsü kapmasını engellemek için’ onları beş ay süreyle kilit altında tuttu. İdari mahkeme, yaşları 10-17 arasında değişen ve devlet tarafından koruma altına alınan üç çocuğun ‘eve dönmemeleri’ yönünde karar aldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Sözkonusu anne-baba, üç çocuğunu, mart ayından temmuz sonuna kadar ayrı odalarda tuttu. Birbirleriyle de görüştürülmeyen çocukların odalarının kapısına kalas koyarak dışarı çıkmalarına engel oldu.

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Durumdan haberdar olan sosyal hizmetler eve gidip çocukları devlet koruması altına aldı.

Konu mahkemeye taşındı.

Çocukların avukatı, Mikael Svegfors, ailenin İsveçli olmadığını, ülkenin dilini iyi konuşmadığını ve kendi ülkelerinde daha ciddi, katı önlemler alındığı için oraya kulak verdiklerini söyledi.

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Ailenin nereli olduğunu açıklamayan Svegfors şunları anlattı: “Bu, anlayış ve tutum farkının somut bir göstergesi. Kendi ülkelerinin haberlerini izleyip salgından çok korktukları için bu yola başvurmuşlar. Çok hassas bir davaydı. Ancak mahkeme ve sosyal hizmetler çocuklar için en iyi kararı almak zorundaydı.”

Çocukları, zorla evde tuttuklarını kabul etmeyen anne-baba ise temyize gideceklerini söyledi.

Onların avukatı Andreas Hannah, “Bu konuya çok farklı açılardan bakıp meseleyi çok farklı yorumlamak mümkün” dedi.

İsveç birçok ülkenin aksine salgın sürecinin başından beri mağaza, restoran ve cafeleri kapatmadı. 16 yaşından büyük öğrencilerin okulları kapandı. Ancak daha küçük olanların okula devam etmesi istendi. Çocuklarını okula göndermeyen ailelere ceza yazıldı. 50 kişiden fazla kişinin katılacağı toplantı ve organizasyonlar yasaklandı.

Ülkede 84 bin 532 vaka kayda geçti; 5 bin 820 kişi Covid-19’a yenik düştü.