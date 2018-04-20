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Yaramazlara biraz batar!

İsveçli yapımcı ve DJ Avicii hayatını kaybetti

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İsveçli yapımcı ve DJ Avicii, Umman’da hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Asıl adı Tim Bergling olan 28 yaşındaki ‘Avicii’nin menajeri Diana Baron, yaptığı açıklamada, Avicii’nin bugün öğleden sonra Umman’ın başkenti Maskat’ta ölü bulunduğunu söyledi.

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Avicii’nin ölüm nedeni paylaşılmazken, ailesi özel hayatlarına saygı duyulmasını rica etti.

Daha önce akut pankreatit hastalığı geçiren Avicii’nin safra kesesi ve apandisti 2014 yılında alınmıştı.

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2016’da turnelere ara veren Avicii, iki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü’nün sahibiydi.

Avicii iki defa da Grammy’ye aday gösterilmişti.

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