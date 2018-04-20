İsveçli yapımcı ve DJ Avicii hayatını kaybetti

İsveçli yapımcı ve DJ Avicii, Umman’da hayatını kaybetti.
Asıl adı Tim Bergling olan 28 yaşındaki ‘Avicii’nin menajeri Diana Baron, yaptığı açıklamada, Avicii’nin bugün öğleden sonra Umman’ın başkenti Maskat’ta ölü bulunduğunu söyledi.
Avicii’nin ölüm nedeni paylaşılmazken, ailesi özel hayatlarına saygı duyulmasını rica etti.
Daha önce akut pankreatit hastalığı geçiren Avicii’nin safra kesesi ve apandisti 2014 yılında alınmıştı.
2016’da turnelere ara veren Avicii, iki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü’nün sahibiydi.
Avicii iki defa da Grammy’ye aday gösterilmişti.