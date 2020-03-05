İsveçli parti lideri Edirne’ye gelip ‘İsveç’e gelmeyin, yer yok’ yazan broşür dağıttı

İskandinavya’nın popülist-milliyetçi-muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları’nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye’ye gelip Yunanistan sınırında sığınmacılara “Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları” yazan el ilanı dağıtmaya başladı.

Fotoğraflar: twitter

Yeni sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa’nın bir ucundan kalkıp diğer ucuna gelen Akesson ve genel sekreteri Mikael Eriksson, binlerce sığınmacının yığıldığı Edirne’nin Pazarkale Sınır Kapısı’nda el ilanı dağıttı.

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İsveç’e gelmek isteyenlere söyleyeyim, bu kötü bir fikir

Hem sığınmacılarla hem de güvenlik güçleriyle konuşarak kendi görüşünü oluşturmaya çalıştığını belirten Akesson, internet gazetesi Nyheter Idag’a şunları söyledi: “Her şeyden önce ziyaret ne gibi bir durum yaşandığıyla ilgili bizzat bilgi edinmek ve görüş sahibi olmak için, kendi gözlerinle görerek ve hem sığınmacılarla hem de polisle konuşarak; İsveç’in dolup taştığına ve yer kalmadığına dair broşürler de dağıtıyoruz. Yani İsveç’e gelmek isteyenlere söyleyeyim, bu kötü bir fikir. Daha fazla insana yardım edecek kapasitemiz yok.”

Iraklı, Suriyeli, Faslı ve benzeri kökenli göçmenlerin Avrupa’ya sürekli akışından söz eden sağcı popülist lider, “Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarını koruması için Yunanistan’a destek sağlamamız lazım ve aynı zamanda İsveç sınırlarını sağlama almamız lazım. 2015’te sınanan ve çöken AB’nin dış sınırlarına güvenemeyiz” dedi.

‘Sınırı kapatın’

Sınırdan elinde broşürler güvenlik güçleri ve sığınmacılarla konuşurken fotoğraflarını da paylaşan İsveç Demokratları lideri, “Sınırı kapatın”, “2015’te sığınmacı krizini durdurmak için elimizden geleni yaptık, bugün yine yapabiliriz” gibi başlıklar kullandı.

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Nazizm ve ırkçılıkla suçlanan İsveç Demokratları’nın ülkedeki anketlerde bir numaralı parti konumuna geldiği dönemde, Akesson’un paylaşımlarına destek yağdı.

“Kendi yurttaşlarını hepsinin üzerine koyan, omurga sahibi tek parti lideri. Tüm onur senin. Senin arkandayız, gelecek başbakanımız sensin”, “Aferin”, “İyi iş çıkardın” gibi tepkiler geldi.

İsveç, 2015 sığınmacı krizinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan 163 bin sığınmacı alınması sonrası, aşırı sağın yükselişine sahne oldu.