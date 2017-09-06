İsveçli gazeteciyi öldürmekle suçlanan sanık cinayeti reddetti: Kafasını çarptı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kolları, bacakları ve kafası kesilmiş halde bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürmekle suçlanan Peter Madsen, Wall’ın kafasına ambar kapağının çarpması sonucu öldüğünü öne sürdü.

Son olarak, 10 Ağustos’ta söyleşi yapmak için gittiği İsveçli mucit Peter Madsen’in denizaltısında görülen İsveçli gazetecinin uzuvları kesilmiş haldeki cesedi deniz kenarından geçen bir bisikletçi tarafından bulunmuştu.

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46 yaşındaki mucit Madsen, beş yıldan müebbete kadar cezası bulunan ‘kasıtsız adam öldürme’ suçundan yargılanıyor.

Mahkemede konuşan Madsen, Wall’ın çıkması için ambar kapağını tuttuğu sırada denizaltının vuran dalganın etkisiyle sallandığını, kayıp yere düştüğünü ve kapanan kapının 30 yaşındaki gazetecinin kafasına çarptığını öne sürdü.

Cesedi ambardan çıkarmak için ayaklarına ip bağladığını belirten Madsen, bu esnada ağladığını anlattı. İntihar etmeyi düşündüğünü iddia eden 46 yaşındaki sanık, eşini ve kedilerini yeniden görmek istediği için kararını değiştirdiğini söyledi.

Cesedi ‘denize gömmek‘ için vücuduna metal bağladığını itiraf eden Madsen, ancak uzuvları kesmediğini, bütün vücudu denize attığını kaydetti.

Akıl sağlığının tespiti için doktor kontrolünden geçecek olan Madsen en az dört hafta daha tutuklu kalacak.