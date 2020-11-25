İsveç’in sürü bağışıklığı yaklaşımı salgını yavaşlatmadı

Salgının başından beri sıkı önlemler almayarak pratikte sürü bağışıklığı yaklaşımını benimseyen İsveç’te salgının hızının yavaşladığına dair herhangi bir gösterge yok.

Fotoğraf: Reuters

Çoğu ülke tamamen tecrit, kısmi kapanma gibi önlemler alırken İsveç’te hayat neredeyse olağan akışında sürmüştü.

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Okulların kapanmadığı, restoran, kafelerin açık kaldığı, yalnızca 70 yaş üzeri vatandaşların sosyal yaşamlarının sınırlandırıldığı ülkedeki esnek yaklaşım fikrinin mimarı Anders Tegnell sürü bağışıklığı meselesinin zor olduğunu belirtti.

Hükümetin baş epidemiyoloji uzmanı Tegnell “Toplumda enfeksiyonların azaldığına dair bir bağışıklık görmüyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre İsveç 208 bin 295 vaka, 6 bin 406 can kaybı görüldü. Vakaların yüzde 25’i, yani 50 binden fazlası kasımda kaydedildi.

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Son açıklanan rakamlara göre başkent Stockholm’de her üç kişiden birinin antikor testi pozitif.