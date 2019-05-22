İsveç’in Arapça ‘Yallah ehliyet’ reklamı ırkçı söylem nedeniyle tepki aldı

İsveç’te yaşayan Müslüman göçmenlerin ehliyet almasını teşvik etmek için yayınlanan ‘Yallah ehliyet’ isimli reklam kampanyası İsveçliler için kullanılan ırkçı kelime ‘svennar’ nedeniyle tepki çekti.

Fotoğraf: Samnytt.se

Arapçada ‘hadi’ ve ‘acele et’ anlamlarında kullanılan ‘yallah’ kelimesini taşıyan kampanyada sosyal medyada 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Mahmoud Bitar ve İsveç’in en büyük Arapça televizyon kanalında program yapan Tahani Abood, göçmen bir çifti canlandırıyor.

Reklam

Reklam serisinde Tahanny ve Mahmoud İsveç’te nasıl ehliyet alınabileceğini konuşuyor. Kadın “Allahım ya, Mahmoud bu soğuk havada dışarı çıkmaya katlanamıyorum. Bazen soruyorum kendime, ya benim burada ne işim var, diyorum.”

Sonrasında çift Arapça bilen bir tercüman aracılığıyla da ehliyet sınavına girebileceklerini öğreniyor. Tepki çeken ifade ise şu: “Şu anda tam ‘svenne’ler gibi düşünüyorsun. Düzgün kullanıyorsam arabama da bir şey olmaz.”

Reklam serisinin tamamı Arapça dilinde ve İsveççe altyazılı olarak yayınlanıyor. Arapça 2018 yılında Finceyi de geçerek İsveç’te en çok kullanılan dil olmuş. Sadece 2015 yılında ülkeye alınan 163 bin sığınmacının büyük bir çoğunluğu Arapça konuşulan Müslüman ülkelerden.

Reklam

Sosyal medyada tepki çeken reklama ilişkin bir İsveçli gazeteci de Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Vergilerle finanse edilmiş bir reklam kampanyasında İsveçlilere birçok insanın hakaret olarak algıladığı bir ifadeyle hitap ediliyor.”