İsveç seçimlerine doğru: Konya Kulu’da da sandık kurulacak

İsveç’teki yerel ve genel seçimler için Konya’nın Kulu ilçesinde sandık kurulacak.

Kulu, İsveç’e verdiği göç nedeniyle çok sayıda İsveç vatandaşının da memleketi. İsveç’te yaklaşık 50 bin Kululu var. Bunlardan 40 bine yakını ise İsveç vatandaşı.

Reklam

Sağ Liberal Merkez Partisi’nin birinci sıra adayı 35 yaşındaki Mikail Yüksel de Kululu.

AA’ya konuşan Yüksel, 18 Ağustos’ta, seçime iki hafta kalan Kulu’daki İsveç Fahri Konsolosluğu’na sandık kurulacağını ifade etti.

Reklam

Yüksel şunları söyledi: “Tarihin hem Kurban Bayramı’na denk gelmesi hem de birçok emekli Kululu hemşehrimin Kulu’da tatilini geçirmesi nedeniyle 10 bine yakın İsveç vatandaşı Kululunun ilçede olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden de parti adına ben Kulu’da aktif seçim çalışması yapacağım. Partinin amblemi ve benim posterlerim Kulu sokaklarına asılacak. Seçmenden oy isteyeceğiz. Zannedersem diğer partilerde Kulu’ya gelip seçmenden oy isteyecek ve İsveç dışında çok ilginç bir seçim çalışması olacak.”

Dört yıl önceki seçimler sırasında da Kulu’da sandık kurulmuş ve partiler ilçede aktif çalışma yapmıştı. 2009’da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu’yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı.