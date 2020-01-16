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Yaramazlara biraz batar!

İsveç ordusunda sahte diplomalı subay 20 yıl hizmet verdi, NATO’da bile çalıştı

İsveç ordusunda 20 yıl hizmet veren sahte bir subayın 2013’te Belçika’daki NATO karargahı dahil olmak üzere birçok uluslararası görevde bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Anadolu Ajansı’nın aktardığı İsveç’in Dagens Nyheter gazetesinin haberinde, İsveç ordusunda ‘albay’ rütbesine kadar yükselen sahte diplomalı subayın birçok uluslararası görevde bulunduğu belirtildi.

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Sahte subayın 2013’te Belçika’daki NATO karargahında görev aldığı, 2019’da da Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali’deki İsveç askerlerinin komutanlığını yaptığı ifade edildi.

Uluslararası görevlerde İsveç adında komutanlık yaptı

Kosova ve Afganistan dahil birçok uluslararası askeri görevde İsveç adına komutanlık yapan sahte subayın, dört yıl da İsveç Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nde çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanı Peter Hultqvist olayı doğrularken İsveç Genelkurmay Başkanlığı da sahte subay hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

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