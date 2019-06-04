İsveç mahkemesinden Assange için gıyabında tutuklama talebine ret

İsveç Uppsala Bölge Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın, hakkındaki tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar kapsamında İsveç’e iade edilmesi için gıyabında tutuklama emri çıkarmayı reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Bu karar Assange’ın tecavüz davası açılmış olan İsveç’e iadesini bu aşamada imkansız hale getiriyor.

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2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğine sığınan Assange, 11 Nisan’da, Ekvador Devlet Başkdetenanı Lenin Moreno siyasi sığınmacı statüsünü kaldırınca ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.

İsveç’te 2010’da açılan, ancak Assange’ın Ekvador büyükelçiliğinde sığınmacı olarak kalması sonucu 2017’de zaman aşımından düşen tecavüz davası geçen ay yeniden açılmıştı.

BBC’de yer alan habere göre, dava kapsamında karar veren bölge mahkemesi, Assange için gıyabında tutuklama talebinin reddinin tecavüz ve cinsel taciz davalarının düşmesi anlamına gelmediğini belirtti. Assange’ın sorgulaması İngiltere’de sürdürülebilecek ancak İsveç’e teslim edilmesi talep edilmeyecek.

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20 Mayıs’ta Assange’ın tutuklanması için bölge mahkemesine dilekçe veren başsavcı Eva-Marie Persson, soruşturmanın mahkemenin kararına rağmen devam edeceğini söyledi. Persson, henüz sorgulamanın tarihi belli olmasa da Assange’ın ifadesinin alınması için ‘Avrupa genelinde soruşturma kararı’ çıkartmaya hazırlandığını da belirtti.

Assange’ın İsveç’teki avukatı Per Samuelsson ise İngiltere’deki hukukçularla durum hakkında görüşüp neler yapılabileceğini araştıracaklarını belirtti.