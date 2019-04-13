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İsveç de Assange’ın iadesini isteyebilir: Tecavüz dosyası yeniden gündemde

ABD’den sonra İsveç de perşembe günü, yedi yıl kaldığı Ekvador’un Britanya Büyükelçiliği’nde tutuklanan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın iadesini isteyebileceğine dair bir adım attı.

BBC’deki habere göre çoğunluğu İşçi Partili 70’i aşkın İsveçli milletvekili, Britanya içişleri bakanına mektup yazdı. Mektupta, İsveç iade talebinde bulunduğu takdirde, hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan Assange’ın bu ülkede yargı karşısına çıkmasının garanti altına alınması, önceliğin İsveç’te olması istendi.

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ABD, Avustralya doğumlu Assange’ın, 2010’da hükümetin gizli dosyalarını sızdırması nedeniyle iadesini talep ediyor. Assange’ın bu ülkede beş yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebileceği belirtiliyor.

İsveç ise başkent Stockholm’de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle açılan ancak 2017’de ve 2015’te düşürülen taciz davalarını yeniden gündeme getirmeyi planlıyor. Assange bu davalar nedeniyle İsveç’te yargılanmamak için 2012’de Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

İsveç’te savcılık, tecavüz mağdurlarından birinin avukatının son gelişmeler doğrultusundaki talebi üzerine Assange dosyasını yeniden incelemeye aldıklarını açıkladı.

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Konuyu BBC’ye değerlendiren avukat Rebecca Niblock, İsveç’in resmi olarak iade başvurusu yapması halinde Assange’ın işlediği iddia edilen suçun ciddiyetine göre Britanya’nın içişleri bakanının ABD’nin mi İsveç’in mi önceliği olduğuna karar vereceğini söyledi.

Ekvador devlet başkanının sığınmacı statüsünü kaldırması sonrasında tutuklanan Assange, Britanya’nın başkenti Londra’daki mahkeme tarafından 2012’de tecavüz iddiaları nedeniyle İsveç’e iade edilmesi kararının ardından kefalet koşullarını ihlal etmekle suçlandı.

Bu suçtan azami 12 ay hapis cezası alabileceği belirtilen Assange’ın ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine ise 2 Mayıs’taki duruşmada karar verilecek.

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