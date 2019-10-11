İsveç AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek

İsveç Parlamentosu, Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek.

Fotoğraf: DHA

Bugün alınan karara göre bu talep AB dışişleri bakanları toplantısında dile getirilecek.

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dün, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı operasyonu kınamıştı.

Linde, Twitter’daki açıklamasında, “Bu, (operasyon) uluslararası hukuku ihlal ediyor, durumu istikrarsızlaştırıyor ve büyük bir insani kriz riski oluşturuyor. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi bir an önce durumu ele almalı” dedi.

Son olarak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Norveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye yaptırıma hazırlandığı, iki ülkenin Türkiye’ye silah satışını durdurduğu bildirilmişti.