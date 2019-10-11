Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsveç AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek

İsveç Parlamentosu, Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek.

Fotoğraf: DHA

Bugün alınan karara göre bu talep AB dışişleri bakanları toplantısında dile getirilecek.

Reklam

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dün, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı operasyonu kınamıştı.

Linde, Twitter’daki açıklamasında, “Bu, (operasyon) uluslararası hukuku ihlal ediyor, durumu istikrarsızlaştırıyor ve büyük bir insani kriz riski oluşturuyor. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi bir an önce durumu ele almalı” dedi.

Son olarak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Norveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye yaptırıma hazırlandığı, iki ülkenin Türkiye’ye silah satışını durdurduğu bildirilmişti.

Reklam

Finlandiya’dan sonra Norveç de Türkiye’ye silah satışını durdurdu

ABD’de Trump’ın partisinden vekiller de ‘yaptırım’ teklifi hazırlıyor

ABD’li senatörlerden Türkiye tasarısı: Sekiz maddede ‘ağır yaptırımlar’ istendi

SON HABERLER

ABD’li senatörlerden Türkiye tasarısı: Sekiz maddede ‘ağır yaptırımlar’ istendi

ABD askerlerinin kuzeydoğu Suriye’den çekilmesiyle ilgili Başkan Donald Trump’ın kararını eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Holen ile birlikte Türkiye’ye karşı ‘Graham-Van Hollen Yaptırımları’ isimli taslağı hazırladı. Taslakta ‘üst düzey yetkililerin malvarlıkları, S-400 konusu ve askeri anlaşmalar’ gibi alanlarda yaptırımlar öngörülüyor.

Savaşa karşı çıkmak suç mu?

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş dahi operasyon için “Nihayetinde savaşa giriyoruz” derken iktidar basını ordunun sınırı aşarak giriştiği müdahaleye ‘savaş’ denilmesini bile başlı başına ihanet olarak etiketliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...