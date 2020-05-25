İsveç 5G teknolojisine geçti

İsveç’in telekom şirketi Tele2, halka açık şekilde 5G’ye geçtiklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’da yer alan habere göre, yazılı açıklama yayınlayan Tele2 şirketinin genel müdürü Anders Nilsson, başkent Stockholm ile Göterborg ve Malmö kentlerinde 5G baz istasyonlarının aktif hale getirildiğini dile getirdi.

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Haziran ayında yeni nesil telefonları bulunan müşterilerinin 5G hizmetinden fazladan ücret ödemeden yararlanmaya başlayacağına vurgulayan Nilsson şöyle devam etti: “Şu anki telefonların birçoğu 5G teknolojisine uygun değil. Uygun olanlardan Samsung’un Galaxy S20 serisiyle de satışlarımız başlayacak.”

İsveç’te ilk 4G ağını kullanıma sunan operatör olduklarını anımsatan Nilsson, “10 yıl sonra İsveç’in ilk 5G ağını küresel standartlara uygun olarak etkinleştirerek kullanıma sunan yine biz olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G’nin, dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayacağı öngörülüyor.