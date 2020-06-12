Istranca Ormanları’nda 30 binden fazla ağaç kesilebilir

Istranca Ormanları’ndaki kalker ocağı kapasite artırımı istedi. Talep kabul edilirse 31 bin 824 ağaç kesilecek.

Fotoğraf: Wikimapia.org

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Kırklareli’nin Kapaklı Köyü yakınındaki kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi kapasite artırımı istedi.

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‘Beş kat fazla ağaç dikeceğiz’

Projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunda şirketin 23.34 hektarlık proje alanını 98.7 hektara çıkarmak istediği belirtilidi.

Artırım talep edilen alanda meşe ve gürgen ağaçları bulunuyor. Raporda proje alanında ‘kesilecek ağaç miktarının beş katı kadar ağaç dikileceği’ ifade edildi.

ÇED’i henüz tamamlanmayan projeye bölge sakinleri “Bu dağı, bu ormanı eski haline getirmek için kaç yıl gerekir ve kaç para harcamak lazım?” diyerek tepki gösterdi.

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‘Ekosistem toparlanamaz’

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem ise şöyle konuştu: “Daha da gelen projeler var. Bu yapılana artık dağ dayanmaz. Böyle giderse Istrancalar sadece Bulgaristan tarafında kalacak. 31 bin 824 ağacın kesilmesine olur ve onay veren, sakınca görmeyenlere hatırlatmak istedim. Derseniz ki beş katı dikilecek. Yargı önünde beş kat fazla ağaç dikileceği taahhüt edilse bile değişen ekosistemin yeniden yerine getirilmesi mümkün değil. Bir dağı, bir ormanı yok ederek 10-15 yılda kaç para kazandılar?”