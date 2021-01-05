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Yaramazlara biraz batar!

İstismardan 621 yıl alan öğretmen, çocukları korkutmuş: Sizi evinizde izliyorum

Antalya’da 26 ilkokul öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmenin, çocukları “Sizi izliyorum” diyerek kandırdığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan öğretmene, mütalaada 800 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Kasım ayındaki duruşmada, öğretmenlikten men edilen M.A.K.’ya indirim uygulanmadan toplamda 621 yıl hapis cezası verilmişti.

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Mahkeme, 221 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Karara göre, öğretmen fiziksel istismar sırasında öğrencilere “Nasıl, hoşuna gidiyor mu” dedi. Bu söylemin sarkıntılık değil, cinsel istismar olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Çocukları korkutmuş

Kararda, sanığın çocukları şu sözlerle korkuttuğu bilgisi yer aldı: “Beni şikayet ederseniz, bu olup bitenler duyulursa mesleğimden olurum, maaşımı alamam, kendi kızlarımı okutamam. Sizler de rezil olursunuz. Ayrıca, anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm.”

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Ayrıca kararda, bir öğrencinin beyanına atıfla, öğretmenin tecavüze yeltendiği de kaydedildi.

27 çocuğa istismardan yargılanan öğretmene 621 yıl hapis cezası

27 çocuğa istismarla suçlanan öğretmenin 800 yıla kadar hapsi istendi

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