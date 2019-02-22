‘İstismar’dan 37 yıl istenen öğretmen, yargılama bitmeden başka okula atandı

Erzurum’da bir lisenin müdür yardımcısı hakkında 16 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla 37 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık aleyhine bir raporun da bulunduğu yargılama sürerken, müdür yardımcısının başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

DHA’dan Hümeyra Pardeli’nin haberine göre çocuğun annesi, 28 Haziran 2017’de polise giderek kızının 36 yaşındaki müdür yardımcısı M.Y. tarafından istismar edildiğini söyledi.

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İfadesi alınan Y.K., M.Y.’nin kendisine WhatsApp üzerinden ‘uygunsuz’ mesajlar gönderdiğini, halasının bu mesajları görünce durumdan ailesinin haberinin olduğunu anlattı. Y.K., eğitimcinin okuldaki odasında kendisine sarılıp dudağından öptüğünü, kullanılmayan mescitte istismarda bulunduğunu, aracıyla da iki kez gezdirdiğini dile getirdi.

Evli ve üç çocuk babası M.Y., 29 Haziran 2017’de tutuklanmasının ardından Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki suçtan 67 buçuk yıl hapis talebiyle yargılanmaya başladı.

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M.Y., ilk duruşmada çocuğun kendisine duygusal mesajlar attığını, kendisinin de karşılık vermediğini belirterek suçlamaları reddetti. Müdür yardımcısı, kızı bir kere aracıyla evine bıraktığını ancak istismar etmediğini savundu.

Yargılama sürerken atama

Yargılama devam ederken ilçe milli eğitim müdürlüğü mahkeme yazı gönderdi. Yazıda M.Y.’nin 16 Ocak’ta başka bir lisede eğitimi öğretmeni olarak göreve başladığı belirtildi.

M.Y. göreve başladıktan bir ay sonra görülen ikinci celsede mütalaa sunuldu.

Mütalaada M.Y.’nin suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan mağdura zincirleme cinsel istismarda bulunduğunu kaydedildi. Mütalaada, sanık hakkında ‘hürriyeti tehdit’ten kamu davası açılmış olsa da bu suçun unsurlarının oluşmadığına işaret edildi.

Savcı, sanık M.Y.’nin ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30 yıla, ‘çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması’ suçundan da yedi buçuk yıla kadar hapsini istedi.

Rapor sanık aleyhine

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık M.Y. ise Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda WhatsApp yazışmaları incelendikten sonra hazırlanan rapora itiraz etti.

Raporda, mağdurun ifadesinde dile getirdiği uygunsuz mesajların M.Y.’nin hesabından gönderildiği belirtilirken WhatsApp hesabının başkası tarafından ele geçirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı ertelendi.