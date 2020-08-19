İstismara uğrayıp intihar girişiminde bulundu; hastanede hayatını kaybetti: ‘Türkiye sessiz kalıyor’

Batman’ın Beşiri ilçesinde uzman çavuş Musa Orhan (24) tarafından 20 gün boyunca alıkonup cinsel istismara maruz kalan ve sonrasında intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İ.E.’nin babası Fuat E., “Kendimden, Türkiye Cumhuriyeti’nden utanıyorum. Türkiye sessiz kalıyor. Beni hiçbir Allah’ın kulu sormadı. Binlerce mağdur var. Böyle olayların üstü örtülmesin. Adalet istiyorum” dedi.

Ailenin şikayetinin ardından tutuklanan uzman çavuş adli tıp raporuna rağmen serbest bırakılmıştı.

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Ölüm haberinin ardından sosyal medyada #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkiler dile getirilmişti.

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’a konuşan baba Fuat E. kızının yaşadıklarıyla ilgili şunları anlattı: “Musa Orhan kızımı ‘Devlet adamıyım, ayda 13-14 bin lira maaşım var, bana güven’ diyerek ikna etmiş. Yanına almış. Kızımı yine uzman çavuş olan bir arkadaşının evine götürmüş. Kızıma hap ve alkol vererek sarhoş ediyor. Dördüncü gün kızım, ‘Niye nikah yapmıyorsun, beni niye bu hale getirdin, aileme dönemiyorum’ diyor. Musa Orhan ise, ‘Operasyona gidiyorum. Bir-bir buçuk ay operasyonda kalacağım. İzmir’de kuzenim var, al 500 lira oraya git. Hemen gelir nikâh basarız’ diyor. Kızım İzmir’e gittiğinde Musa Orhan telefonunu kapatıyor.”

Kızı intihar girişiminde bulunmadan bir hafta önce savcılığa şikayette bulunduklarını söyleyen Fuat E. şöyle devam etti: “Kızım, Batman’a döndükten sonra Musa Orhan’a dört gün boyunca mesaj yazıyor ama cevap verilmiyor. İntihardan bir hafta önce savcılığa şikayet dilekçesini verdik. Kızım Musa Orhan’a yazdığı mektupta, ‘Beni tehdit ettin, ya kendimi ya da seni öldürecektim. Sana gücüm yok’ diye yazmış. Kızım yoğun bakımda olduğu hastanedeki sağlık görevlileri, son üç gündür ne bana ne de annesine kızımı gösterdiler. Doktor, ‘Savcılığa, emniyete kime giderseniz gidin, isterseniz şikayet edin kesinlikle gösteremeyiz’ dedi.”

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‘Birine anlatırsa öldüreceğini söylemiş‘

İ.E’nin annesi Hakime Kılıç’sa JinNews’e şunları söylemişti: ”Çocuklarımı uzman çavuşlar gelip tecavüz etsinler diye mi büyüttüm? Her yere başvurduk ama Musa hala dışarıda. Kızıma, ona yaptıklarını birine anlatırsa onu öldüreceğini söylemiş. Kızım o yüzden kimseye anlatamamış ve mektupta yazmış her şeyi. Mektubu yazdıktan sonra da yaşamına son vermek istemiş.”