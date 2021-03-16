İstismar videosu TikTok’ta yayınlanmıştı: Genç kız devlet korumasına alındı

Babası tarafından maruz bırakıldığı istismar sosyal paylaşım sitesi TikTok’ta yayınlanan genç kız devlet korumasına alındı.
Çin merkezli video paylaşım sitesi TikTok’ta yayınlanan videoda, H.T. isimli kişinin kızının göğüs bölgesine dokunduğu görülüyordu.
Videonun paylaşılması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.
Bakanlığın açıklamasında, ‘kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi’yle ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği kaydedildi.
Açıklamada, “Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir” dendi.