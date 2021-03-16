İstismar videosu TikTok’ta yayınlanmıştı: Genç kız devlet korumasına alındı

Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli ‘EuroAsia Enterkonnektör’ projesinin ‘güzergahı nedeniyle’ İsrail ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıkları’na nota verdi.