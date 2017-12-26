İstismar şüphelisi 2 bin 633 kilometre kaçtı ama yine de yakalandı

Diyarbakır’da kendisini öğretmen olarak tanıtıp iki kız çocuğunu istismar etmek suçlamasıyla aranan adam, 2 bin 633 kilometre kaçtı ancak yine de yakayı ele verdi.

Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi’nde 11 yaşındaki E.K., öğretmen olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Ü.T.’nin kendisini 10 Aralık’ta istismar ettiğini ailesine anlattı.

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Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarını inceleyerek Ü.T.’nin aynı sokakta çalışan tostçu olduğunu belirledi.

Polis, yalnızca iki haftada şüphelinin sırasıyla Elazığ, Batman, Düzce ve İstanbul’a gittiğini saptadı.

Ü.T.’nin son olarak İzmir’de olduğunu belirleyen ekipler, İzmir polisiyle koordineli operasyon yaptı.

Şüpheli Ü.T., yakalanıp getirildiği Diyarbakır’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adamın bir kız çocuğunu daha istismar ettiği öne sürüldü.