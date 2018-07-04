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Yaramazlara biraz batar!

İstismar sonrası öldürülen Eylül’le ilgili soruşturmada bir tutuklama daha

 

Ankara’da istismara uğradıktan sonra öldürülen Eylül Yağlıkara’nın katil zanlısının annesi de tutuklandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran’da kaybolan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cesedi 29 Haziran’da toprağa gömülü bulunmuş, cinayetle suçlanan Uğur Koçyiğit  tutuklanmıştı. Çocuğun öldürülmeden önce cinsel istismara maruz kaldığı otopsi raporuyla belirlenmişti.

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DHA’nın haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koçyiğit’in annesi H., dün akşam savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Anne H. Koçyiğit tutuklandı.

Emniyette ise üç kişinin sorgusuna devam ediliyor.

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