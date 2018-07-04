İstismar sonrası öldürülen Eylül cinayeti soruşturmasında bir tutuklama daha

Ankara’da istismara uğradıktan sonra öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde, katil zanlısının annesinin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı ikiye yükseldi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran’da kaybolan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cesedi 29 Haziran’da toprağa gömülü bulunmuş, cinayetle suçlanan Uğur Koçyiğit isimli bir erkek tutuklanmıştı. Çocuğun öldürülmeden önce cinsel istismara maruz kaldığı otopsi raporuyla belirlenmişti.
DHA’nın haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koçyiğit’in annesi H., dün akşam savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Anne H. Koçyiğit tutuklandı.
Emniyette ise üç kişinin sorgusuna devam ediliyor.